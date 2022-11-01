Пенсионерка с 9-летней внучкой потерялись в подмосковном лесу

Подмосковные спасатели оказали помощь пенсионерке и ее внучке, которые заблудились в лесу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба государственного казенного учреждения «Мособлпожспас».

«За помощью спасателей обратилась 75-летняя женщина, которая вместе с девятилетней девочкой гуляла в лесной чаще и не смогла найти обратную дорогу домой. С собой пенсионерка взяла телефон, что помогло определить их примерное местонахождение с помощью геолокации», – говорится в сообщении.

В поисках, которые проходили на территории Одинцовского округа, кроме спасателей, участвовали полицейские.

«Прибыв на место поиска, спасатели направились по указанным координатам, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Спустя полтора часа «потеряшек» нашли, вывели из леса и передали родственникам. Медицинская помощь им не потребовалась», – добавили в учреждении.

Москва, Андрей Дорофеев

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