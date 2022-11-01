Около 70 литров жидкости откачали из брюшной полости пациента домодедовские медики

Подмосковные врачи спасли мужчину, откачав из брюшной полости около 70 литров жидкости. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила в Домодедовскую больницу 45-летнего мужчину, который с трудом ходил и дышал. У пациента диагностировали цирроз печени, осложненный асцитом – накопленной жидкостью в брюшной полости. Асцит является одним из основных симптомов цирроза печени, отметили в минздраве. В среднем при таком развитии болезни скапливается 15-20 литров патологической жидкости.

«Мы выполнили пациенту лапароцентез – малоинвазивное хирургическое вмешательство, при котором специальной иглой-катетером прокалывают брюшную стенку и откачивают жидкость. При этом в проколе остается дренаж – специальная трубка для выведения жидкости, которая продолжает работать и после окончания процедуры. В течение трех дней было удалено около 70 литров жидкости. Параллельно пациенту проводилась медикаментозная терапия», – рассказал врач-хирург Малла Юсупов.

В результате состояние пациента стабилизировалось. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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