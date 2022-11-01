Молдавия рискует остаться зимой без газа и электричества

Молдавия рискует предстоящей зимой остаться без газа и электроэнергии. Об этом заявила президент республики Майя Санду, выступая в парламенте Румынии.

«Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ увеличился в шесть раз за последний год, и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная», – цитирует «Прайм» выступление Санду.

Президент Молдавии также отметила, что «Газпром» вдвое сократил объем поставляемого газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и Украины прекратились.

В конце октября стало известно, что молдавские власти намерены подать иск в арбитражный суд на «Газпром», обвиняя российского поставщика газа в нарушении подписанного в октябре 2021 года контракта. В начале октября «Газпром» пригрозил прекратить поставки «голубого топлива» в Молдавию или разорвать контракт, если «Молдовагаз» не урегулирует вопрос оплаты долгов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»