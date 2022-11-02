Столичный мошенник, обманувший «инвесторов» почти на 1,5 млрд рублей, проведет в колонии 11 лет

Тверской районный суд столицы вынес приговор 35-летнему местному жителю Алексею Ходыреву, признав его виновным в похищении более 1,4 млрд рублей под видом вложения инвестиций в деятельность предприятия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В суде установлено, что Ходырев, используя доверительные отношения с гражданами, а также руководителями двух коммерческих организаций, сообщил им ложную информацию о высокой ликвидности осуществления коммерческой деятельности возглавляемого им общества и возможности получения прибыли при инвестировании денежных средств в его коммерческую деятельность. При этом обязательства по договорам злоумышленник исполнять не собирался, денежными средствами планировал распорядиться по своему усмотрению», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Потерпевшие заключили с мужчиной инвестиционные соглашения и предоставили ему средства на общую сумму более 2,1 млрд рублей для расширения таксомоторного парка компании. Для придания видимости исполнения обязательств перед заемщиками Ходырев перечислил на их лицевые счета часть денег в качестве дивидендов.

«Таким образом, в период с октября 2017 г. по сентябрь 2019 г. Ходырев путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства. Троим гражданам и двум коммерческим организациям причинен ущерб на общую сумму более 1,4 млрд рублей», – добавили в прокуратуре.

Установлено также, что часть полученных денег в сумме 22 млн рублей подсудимый перечислил на свой лицевой счет, после чего для легализации преступного дохода, перечислил 21,5 млн рублей своей знакомой в качестве займа.

Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,3 млн рублей.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму причиненного имущественного вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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