Гражданин Индии попался в Шереметьеве на контрабанде более 200 ювелирных изделий

Пассажир, прилетевший в Москву из Дели, пытался незаконно ввезти в Россию крупную партию ювелирных изделий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 35-летнего гражданина Индии, который пытался незаконно ввезти свыше 200 ювелирных изделий. Подозрения у инспектора возникли в ходе рентгеноскопии багажа пассажира, которая позволила выявить наличие большого количества однородных предметов. При дальнейшем таможенном досмотре в трех чемоданах были обнаружены 221 изделие из серебра – кольца, серьги и кулоны», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы со вставками из полудрагоценных камней – кварца, топаза, берилла, граната, жемчуга и лунного камня. Стоимость товаров составила почти 2 млн рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров)», – добавили таможенники.

Москва, Андрей Дорофеев

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