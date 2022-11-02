Потомки героев в фильме о героях: Дмитрий Мурашев рассказал, как снимался в «Лучших в Аду» Евгения Пригожина

В военной драме актёр сыграл одну из главных ролей – командира группы с позывным Буран. Именно он в финале кричал «Мой дед тоже Берлин брал!». Как выяснилось, это касалось не только его персонажа, но и самого Дмитрия Мурашева.

Киноновинка осени «Лучшие в Аду» захватывает умы зрителей и критиков. Фильм, который выглядит как одна большая сцена боя, все больше раскрывается новыми гранями и скрытыми подтекстами. Закулисье «адской» кинокухни раскрывают актеры, сыгравшие бойцов. В том числе о своих впечатлениях от роли и съемочного процесса рассказал актер Дмитрий Мурашев.

Премьера «Лучших в Аду» состоялась в начале октября, и первое, что отметили зрители – необычную подачу сюжета. В киноленте нет ни биографий героев, ни личных драм, только одна боевая задача, которую необходимо выполнить в строго установленные сроки.

Своим неординарным сюжетом фильм обязан настоящему боевому опыту Алексея Нагина. В титрах сообщается, что он погиб при защите Родины, позже ему было присвоено звание Героя России. «Лучшие в Аду» буквально стали мемориалом для героя, заключив в себе часть его жизни. Также в создателях указан предприниматель Евгений Пригожин, которого называют едва ли не пророком за фильм «Солнцепек» о конфликте на Донбассе.

Личный жизненный опыт пригодился и актерам фильма. Так, Дмитрий Мурашев, исполнивший роль командира «желтых» Бурана, 11 лет занимался страйкболом. Полученные знания о тактике и экипировке помогли ему пройти пробы и вжиться в роль. Кроме того, у него есть опыт съемок в военных фильмах – несколько лет назад он примерил шинель красноармейца в картине «28 панфиловцев».

«Позывной Буран придумал сценарист. Мне кажется, позывной отразился на самом персонаже, потому что мой герой берет напором, он достаточно бескомпромиссный и в этом смысле Буран отражает его характер. А в страйкболе у меня свой позывной Артист», – поделился Дмитрий Мурашев.

Однако съемки боя оказались гораздо сложнее страйкбола, признает он. Двигаться приходилось много и интенсивно, а обмундирование и оружие было настоящим и очень тяжелым. К тому же съемки велись в зоне боевых действий. Всем актерам пришлось пройти подготовку с инструкторами, а на площадке поработать с консультантами. Так что фильм вышел максимально приближенным к реальной жизни.

Кадр из фильма «Лучшие в аду»

Одной из острых и трогающих стала финальная сцена борьбы двух противников, деды которых дошли до Берлина. Бороться пришлось в полной амуниции, в бронежилетах. Именно эта сцена признана зрителями одной из эмоционально сильнейших.

«Я был поражен тем, что она нашла такой отклик. Не было ни одного негативного отзыва. Все отметили, что слова на самом деле очень правильные, по большому счету, они объединяющие. Один народ, одна беда, которая никак не закончится», – делится Дмитрий.

Также актер поделился, что его дед Прокопий Федорович Рогаты участвовал в этом знаковом для всего мира событии. Красноармеец сгорел в танке уже после взятия Берлина – 8 мая 1945 года.

В целом «Лучшие в Аду» стали определенной вехой как для зрителей, так и для актеров. По словам Дмитрия Мурашева, это уникальный жизненный опыт: «Для меня честью было работать с такой командой – смелой и отчаянной, дружной и сплоченной. Во-вторых, с детства я мечтал сняться в таком фильме. Я в таком сложном проекте еще не работал, и думаю, что он сделал меня сильнее – и внутренне и внешне».

Напомним, что кинохит уже доступен в онлайн-кинотеатрах. Кроме того, в ноябре он выйдет на большие экраны в кинозалах Мурманска, Карелии, Симферополя, а также Калининградской, Свердловской и Нижегородской областей.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»