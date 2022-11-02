Шойгу: НАТО меняет стратегию и наращивает группировку вблизи границ России

Страны НАТО существенно нарастили группировку на восточном фланге альянса и продолжают создавать новые батальонные тактические группы, в том числе вблизи российской госграницы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развёрнуты формирования вооружённых сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может ещё увеличиться», – сказал министр.

Шойгу напомнил, что в конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности.

«В связи с этим Альянс намерен перейти от «сдерживания России путём передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ», – отметил Шойгу.

Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, как отметил глава минобороны, являются уничтожение экономики и военного потенциала России, а также попытка лишить возможности проводить независимую внешнюю политику.

Однако, по его словам, под ударом оказываются и союзники России, прежде всего Белоруссия. В этих условиях министерство обороны РФ считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Москва, Андрей Дорофеев

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