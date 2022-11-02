Зима в центральной России будет изменчивой, но холоднее прошлой

Зима в центре европейской России и московском регионе будет холоднее предыдущей – при этом вероятны периоды оттепели и значительного похолодания. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, экстремальным морозов не ожидается.

«Прогнозируется в центре европейской России и в Москве температура около нормы, но, если сравнить с прошлым годом – несколько ниже. Зима будет изменчивой – будут частые оттепели, и заметное понижение до 15-20 градусов мороза, и даже ниже. Примерно два таких периода прогнозируется», – отметил Вильфанд.

Синоптик также отметил, что устойчивый снежный покров в московском регионе возможен в начале декабря, а переход дневных температур к отрицательным значениям произойдет после 13 ноября.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»