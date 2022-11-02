МИД России предъявит доказательства причастности Британии к атакам на Севастополь и «Северные потоки»

Российский МИД предоставит послу Британии в Москве Деборе Броннерт доказательства вовлеченности Лондона в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на «Северных потоках», а затем ознакомит с этими материалами общественность. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсию на «Северных потоках», – они не будут оставлены без реакции. Мы об этом говорили в Совбезе (ООН), мы об этом говорили публично. И, естественно, как я уже сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что Британия скомпрометировала себя моментальным заявлением о непричастности к атаке на базу Черноморского флота. «Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке) отношения. Для этого, возможно, нужно было бы поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны», – заявила Захарова.

Москва, Андрей Дорофеев

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