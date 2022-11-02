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NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 21:35 мск

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Пригожин рассказал о количестве заключенных, желающих пойти на фронт в рядах ЧВК «Вагнер»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопросы телеканала Russia Today об участии заключенных в спецоперации России по защите республик Донбасса.

По словам предпринимателя, многие осужденные заявляют о желании защищать интересы России, поэтому отправляются на передовую, где реализуют свою потребность отплатить долг обществу.

«Они все на 99% выносливые крепкие и неприхотливые, дисциплинированные и крайне редко дают заднюю, без избыточного веса, потребностей и иллюзий», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Однако участие заключенных в СВО имеет и свои недостатки. Бизнесмен отметил, что в будущем им придется учитывать тот факт, что люди, отсидевшие в тюрьме, научились пользоваться оружием.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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