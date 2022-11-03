Столичные мошенники придумали схему похищения денег у курьеров

Полицейские задержали в столице двух мошенников, нашедших способ получения денег от работников службы доставки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленники делали заказ, а потом связывались с курьерами, которые занимались доставкой их товаров, и просили пополнить счёт их мобильного телефона или банковской карты, обещая, что вернут денежные средства наличными при получении заказа. Введённые в заблуждение граждане выполняли их просьбу, однако клиенты, получив деньги, отключали мобильные телефоны и ничего не возвращали», – говорится в сообщении ведомства.

В полицию обратились четыре работника службы доставки, ставшие жертвами этой схемы. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали в Московской области двоих подозреваемых – 30-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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