В аэропорту «Домодедово» у пассажирки из ОАЭ изъяли украшения на 1,6 млн рублей

Россиянка, прилетевшая в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, пыталась незаконно ввезти ювелирные изделия, стоимостью более 1,5 млн рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

«Гражданка Российской Федерации следовала через «зеленый» коридор международного зала прилета. В ходе таможенного досмотра инспекторами таможни были обнаружены ювелирные изделия – браслет, серьги и кольцо из металла желтого цвета со вставками из камней. Экспертом установлено, что ювелирные изделия известного бренда Cartier изготовлены из золотого сплава 750 пробы со вставками из бриллиантов. Таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 1,6 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту производятся проверочные мероприятия.

Таможенники напомнили, что при следовании через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом товары, стоимость которых превышает 10 000 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых превышает 50 кг, подлежат обязательному письменному декларированию.

Москва, Андрей Дорофеев

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