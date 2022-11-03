Выходные в Москве: холодно и скользко

Снег и гололедица ожидаются предстоящей ночью в московском регионе, а температура воздуха в течение всех длинных выходных будет колебаться между минусовыми и плюсовыми значениями. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, 4 ноября в столице и Подмосковье будет облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег. Температура ночью до -7°, днем – около 0°. Ветер северный 2-7 м/с. По области местами гололедица.

В субботу, 5 ноября, будет так же облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, температура в Москве -2...0°, по области -4...1°. Днем преимущественно без осадков, температура в столице 1...3°, в Подмосковье -1...4°. Ветер северный и северо-восточный, 2-7 м/с. По области местами гололедица.

В воскресенье, 6 ноября, прогнозируется аналогичная погода.

В связи с этим, министерство транспорта Московской области призвало автомобилистов не выезжать на дороги на летней резине.

«Минусовую температуру и гололедицу ночью обещают на всех выходных. Дорожные службы будут на страже и обработают все опасные участки дорог – съезды, повороты, мосты и путепроводы. Ещё раз напоминаем, что на летней резине выезжать опасно!» – отметили в минтрансе.

Москва, Андрей Дорофеев

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