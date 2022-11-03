Москвичей предупредили о возможной активизации «коммунальных» мошенников

В предстоящие выходные в Москве могут активизироваться мошенники, выдающие себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом заявил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации», – отметил вице-мэр.

Бирюков напомнил, что сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Специалисты выезжают только по заявке, время приезда согласовывается заранее.

«Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию», – подчеркнул вице-мэр.

По его словам, сведения о планируемых проверках заранее размещают на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая их проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб, которые есть на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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