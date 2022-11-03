Россияне рассказали, как предпочитают праздновать 4 ноября

День народного единства почти 70% россиян проведут дома и лишь 6% отправятся в путешествие. Согласно итогам опроса, который провел исследовательский холдинг «Ромир», 4 ноября ассоциирует с единением каждый третий житель страны.

Как следует из итогов социсследования, праздничный день проведут дома 69% россиян. Причем, мужчины чаще высказывались за такое времяпровождение – 80% против 59% у женщин.

В гостях этот день планируют провести 16% жителей страны. Для 12% праздник является рабочим днем. И лишь 6% россиян отправятся в путешествие.

Как уточнили социологи, с Днем народного единства 4 ноября ассоциирует каждый третий россиянин. По 28% набрали те, у кого эта дата связана с дополнительным выходным днем или не вызывает никаких ассоциаций. С историческим событием – освобождением России от польско-литовской интервенции этот праздник связывают 9% россиян.ага

Москва, Мария Соколова

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