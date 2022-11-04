«Они с вами!»: Евгений Пригожин передал россиянам поздравление с Днем народного единства от бойцов ЧВК «Вагнер»

Поздравляя россиян с Днем народного единства, предприниматель Евгений Пригожин вспомнил о русских героях и заявил, что у страны есть все для того, чтобы быть великой мировой державой. При этом он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» тоже поздравляют соотечественников с великим праздником.

Журналисты агентства LIVE24 задали бизнесмену Пригожину два вопроса. Они хотели узнать, был ли он на днях в Курске, занимаясь там организацией народного ополчения. И что предприниматель думает о Дне народного единства в контексте происходящего в 2022 году.

«В Курской области я точно был, как уже и говорил ранее, люблю путешествовать по стране. Главное, что можно пожелать в этот день – это народного единства. Чтобы мы все вместе достигли той цели, которая нам сейчас нужна. А цель одна – укрепление суверенитета страны и выход на новый уровень, который можно достичь только пройдя через трудные времена в тяжелой борьбе, поднимаясь на новые и новые ступени», – цитирует Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Он добавил, что при этом власть, армия, бизнес и народ должны вместе работать на благо Отечества, причем каждый гражданин на своем месте должен доказать, что он – лучший, тогда страна станет 150 миллионами Гагариных, Мининых, Жуковых и Стахановых.

«И у России для этого сегодня есть все: сильный президент, сплоченная армия, самый великий народ на планете Земля, великая история и такое же великое будущее этого народа», – подытожил предприниматель.

В заключение Евгений Пригожин поздравил с праздником всех от лица бойцов ЧВК «Вагнер», добавив: «Они с вами!»

Москва, Екатерина Попова

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