Россияне совершили рекордное количество заграничных поездок, – данные ФСБ

С июля по сентябрь Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения побили пятилетний рекорд по въездам граждан РФ. В лидерах по заграничным поездкам россиян оказались Абхазия, Турция, Грузия и Финляндия. Такие данные следуют из статистики Федеральной службы безопасности России, которую приводит РБК.

Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле-сентябре прошлого года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года – тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов.

Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. По методологии ФСБ, если один и тот же иностранный/российский гражданин неоднократно в отчетном периоде выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть, корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Страной – лидером по числу выездов россиян с июля по сентябрь стала Абхазия: всего за этот период туда въехали почти 2,5 млн раз. На втором месте оказалась Турция (почти 2,1 млн въездов), куда из России, согласно данным ФСБ, в основном уезжали с целью туризма. В тройку самых популярных направлений вошел Казахстан. По данным ФСБ, с июля по сентябрь туда выехали из России почти 1,3 млн раз. Это самое большое количество выездов в квартал как минимум с 2018 года.

Помимо Казахстана, всего россияне совершили рекордное количество поездок в Армению, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Вместе с тем за июль-сентябрь в Грузию выехали чуть более 461 тысячи раз, что является самым большим числом с третьего квартала 2018 года.

В Финляндию выезжали из России почти 430 тысяч раз. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года это число составило 149 тысяч – на 187% меньше.

Одним из лидеров по приросту въездов граждан России стала Монголия. В третьем квартале туда въехали 65 тысяч раз, за аналогичный период 2021 года – около 5 тысяч, а в том же квартале 2019-го – 50 тысяч раз.

Москва, Светлана Антонова

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