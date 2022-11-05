Бездомным животным помогают через социальную сеть ЯRUS

В социальной сети ЯRUS получить быструю монетизацию могут не только блогеры, но и благотворительные организации. В частности, приюты для бездомных животных. Надо только активно вести сообщество и приглашать в свою группу подписчиков.

В приюте «Хвостатое Счастье» из Первоуральска живет 200 собак и кошек. В середине лета организация завела аккаунт в социальной сети ЯRUS и за короткое время собрала почти 4000 подписчиков – потенциальных благотворителей. Владелец приюта Сергей Волков выкладывает не меньше двух постов в неделю. Это могут быть фотографии с короткой подписью, а иногда большие посты или видеосюжеты. Интересный контент привлекает больше внимания и набирает до 15 000 просмотров. Под каждой записью есть кнопка «Поддержать автора».

Полученных донатов первоуральскому приюту хватает, чтобы обеспечить кормом половину своих подопечных.

«Я приглашаю наших подписчиков с других площадок и даже снял ролик, как пользоваться соцсетью ЯRUS и что делать с монетками. Очень рад, что они последовали за нами», – говорит владелец приюта «Хвостатое Счастье».

Благотворительный фонд из Санкт-Петербурга «Брошенный ангел» зарегистрировался в приложении ЯRUS совсем недавно. 400 кошек и собак хорошо обеспечены кормом, живут в отдельных клетках, их лечат, но часто деньги заканчиваются еще до конца месяца. Посещать и забирать животных можно два раз в неделю по предварительной договоренности.

«Нам в основном помогают частные лица переводами через сайт фонда. Социальные сети мы всегда использовали только для размещения информации, а теперь решили попробовать завести аккаунт в ЯRUS и надеемся, что сможем собирать для наших зверушек пожертвования», – говорит Наталья Александрова, представитель фонда «Брошенный ангел».

Для благотворительных целей в ЯRUS запущен уникальный сервис монеток.

За регистрацию в приложении каждый пользователь получает 5 монеток. На следующий день они начисляются снова. Достаточно быть активным – просматривать новости, ленту событий, слышать музыку, лайкать и комментировать посты.

Одна монетка эквивалентна одному рублю. Когда накопления превышают 1000, их можно выводить. Вознаграждением от приложения можно поощрять четыре типа контента: фото, видео, сюжеты и посты.

Сервис отличается тем, что позволяет жертвовать напрямую. В других социальных сетях автору нужно зарегистрироваться в сервисе донатов, разместить ссылку под своим контентом и 10% отдавать за посредничество.

Автор эксклюзивного контента, у которого есть постоянные читатели, может прийти в социальную сеть ЯRUS со своими читателями. Получая каждый день по 5 монеток за активность в приложении, они обеспечат ему хорошую финансовую поддержку.

Москва, Екатерина Попова

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