«Упор на сознательный бизнес»: Пригожин объяснил, кто должен заниматься народным ополчением в России

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что будет создавать центры народных ополчений в России без финансовой помощи государства.

Пригожин подтвердил журналистам, что ЧВК «Вагнер» организовывает центры подготовки и управления народным ополчением, которое сформирует первую линию обороны регионов и будет состоять из местных жителей. Он также отметил необходимость привлечь к реализации инициативы региональный бизнес, а не просить у государства финансовой поддержки.

«Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси, – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, 4 ноября в Санкт-Петербурге начал работу «ЧВК Вагнер Центр», который, по мнению экс-руководителя информотдела криминальной милиции города Анатолия Штомпеля может помочь в возрождении добровольческих народных дружин.

Москва, Екатерина Попова

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