В московском регионе резко ухудшится погода

В ближайшие часы в московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в период с 19:00 часов 6 ноября до 09:00 часов 7 ноября ожидается снег с дождём, гололёд, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны!» – советуют в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

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