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Понедельник, 7 ноября 2022, 15:01 мск

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Площадь столичного жилья, которое можно купить за миллион долларов, сократилась более чем на треть

Площадь элитной недвижимости, которую можно приобрести за миллион долларов, сократилась в Москве за год более чем на треть. Как сообщает РБК, сильнее всего подорожало жилье на Патриарших прудах.

В третьем квартале 2022 года на рынке элитных новостроек столицы за $1 млн можно было приобрести 38 кв. м жилья, тогда как год назад на эту сумму было доступно 60 кв. м. Таким образом, за год «индекс миллиона» сократился на 37%, говорится в исследовании аналитиков консалтинговой компании NF Group (раньше – Knight Frank Russia).

Самая дорогая столичная локация – Патриаршие пруды. На $1 млн в новостройках этого района можно приобрести 18 кв. м жилья, что на 29% меньше показателя прошлого года. На втором месте Остоженка – Пречистенка, где «индекс миллиона» составляет 23 кв. м, на 35% уступая прошлогоднему показателю. Третье место у Якиманки, где за условный миллион есть возможность купить 24 кв. м – это на 40% меньше, чем в третьем квартале 2021 года.

Больше всего жилья на $1 млн можно приобрести в районе Дорогомилово (66 кв. м против 76 кв. м в прошлом году).

Максимальное изменение показателя было зафиксировано в районах Плющиха и Чистые пруды – в обеих локациях число доступных долларовому миллионеру квадратных метров сократилось на 59%. По итогам третьего квартала за условный $1 млн на Плющихе доступен 31 кв. м, а на Чистых прудах – 26 «квадратов».

Не изменился «индекс миллиона» в Замоскворечье – и в прошлом году, и в этом он составляет 35 кв. м.

Наиболее бюджетными районами столицы стали Даниловский и Филевский Парк, где по индексу миллиона доступно 75 кв. м и 98 кв. м соответственно. Это новые локации для высокобюджетного сегмента, в 2022 году в каждой из них появилось по одному новому премиальному проекту.

Снижение индекса в компании объясняют сочетанием двух факторов. «Во-первых, в годовой динамике стоимость 1 кв. м в новостройках показала прирост в размере 26%. Во-вторых, общий показатель «индекса миллиона» непосредственно связан с курсом валют. За рассматриваемый период мы наблюдаем укрепление позиций национальной валюты, и разница в курсе составила более 15 рублей», – пояснил партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

По данным специалистов риелторской компании Est-a-Tet, в третьем квартале 2022 года первое и второе места по росту средней цены 1 кв. м элитных новостроек заняли Мещанский и Басманный районы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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