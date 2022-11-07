Основатель группы «Ласковый май» умер в Оренбурге

В Оренбурге в возрасте 58 лет умер основатель группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов. Об этом со ссылкой на «Уралконцерт» сообщило РИА «Новости».

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», – сказал представитель организации.

Он уточнил, что композитор умер сегодня около 18.00 (16.00 мск).

В концертной организации добавили, что композитор всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с будущим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым.

Сергей Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорск в Оренбургской области. В 12 лет увлекся творчеством зарубежных групп Space и Modern Talking. Музыкой стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.

Помимо «Ласкового мая» Кузнецов основал такие группы как «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.

Москва, Андрей Дорофеев

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