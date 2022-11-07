«До безумия напоминает начало 1945-го»: глобальный конфликт России и Запада переходит в стадию окончания большой войны

Нынешняя фаза глобального противостояния России и Запада напоминает начало 1945 года, когда явно проигравшие участники войны начинают переговоры с очевидным победителем. Такое мнение сегодня высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его оценке, утечка в газете The Wall Street Journal о тайных переговорах Вашингтона с Москвой может свидетельствовать, что США готовы пожертвовать киевским режимом.

Как отметил эксперт, уже очевидно, что Украина выиграть войну не может, а это означает – пора заключать соглашения. «Уже понятно, что Украина должна отступить, а, с нашей точки зрения, нынешний нацистский режим должен быть ликвидирован на той территории, которая останется от Украины… Мы понимаем, что кроме тех четырех республик и областей, которые уже вошли (в РФ), скорее всего, это довольно естественно, войдут в состав России Одесская, Николаевская и Харьковская области. Возможно, войдет Днепропетровская. Дальше возможны варианты, потому что кто-то может захотеть. А вот дальше, как мы будем контролировать новую власть на территории новой Украины, как будем проводить денацификацию и демилитаризацию, и так далее… Это все вопросы, на которые должны быть ответы», – пояснил он.

Как считает Хазин, эти вопросы являются частью закрытых переговоров Вашингтона с Москвой, так как по косвенным данным консервативная часть американского истеблишмента уже приняла соответствующее решение. «Не исключаю, что [советник президента США Джейк] Салливан всего-навсего легализует в рамках демократической партии те договоренности, которые были достигнуты у консервативных кругов, которые по итогам завтрашних выборов (в США) с большой вероятностью возьмут под контроль Конгресс», – отметил эксперт.

По его мнению, логика утечки в The Wall Street Journal состоит в легализации результатов с доведением информации демократами до республиканских партнеров. «Ребята, давайте жить дружно, у нас уже есть результаты. Более того, мы можем надавить на киевский режим, который нас будет слушаться куда лучше, чем вас, что хорошо видно по четырем годам [экс-президента США Дональда] Трампа, когда он так и не смог заставить киевский режим сдать Байдена и рассказать коррупционную информацию о том, как там Байден со своим семейством воровал американские бюджетные деньги», – уточнил он.

Как полагает Хазин, такие переговоры демонстрируют нынешний высокий статус России и подчеркивают обострение кризиса в США. «Если смотреть макроэкономические данные каждую неделю, то видно, что темпы кризиса не снижаются. Они продолжаются с более-менее постоянной, фиксированной скоростью… На самом деле никакого улучшения нет. Все те позитивные вещи происходят за счет продолжения увеличения долговой нагрузки», – пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание, что эти процессы «абсолютно отражают логику окончания большой войны», только не все понимают, кто с кем воюет. «Сегодня мы видим войну либеральной коалиции. В отличие от гитлеровской Германии, где коалиция олицетворялась с государством, либеральная коалиция – это грибница, которая проросла во многие страны. Но именно потому, что она внешняя по отношению к этим странам, теоретически страны могут от нее избавиться... Сейчас началась новая волна избавления, думаю, уже окончательная. Думаю, по итогам – после ухода Байдена в 24-м году или после импичмента – США навсегда покончат с этим контролем, с оккупацией западным глобальным проектом мировых финансистов, либеральной идеологией именно в исполнении финансистов», – считает экономист.

«Самый сильный удар будет по Евросоюзу… думаю, что ЕС прекратит свое существование в том виде, в котором он сегодня существует. Что будет – непонятно. Сумеет ли удержаться Германия? Если да, то останется романо-германское ядро, вокруг которого там нарастет. Если не сумеет, то тогда, конечно, будет там плохо. Тогда, скорее всего, образуется южно-европейское ядро в виде условной новой Австро-Венгрии и так далее», – отметил он.

«Само по себе поведение участников (нынешнего глобального конфликта) до безумия напоминает поведение участников (Второй мировой войны) в начале 45 года. И там, и там есть проигравшая сторона, которая еще проиграла не до конца и еще пытается как-то уцепиться», – заключил Хазин.

Американская газета The Wall Street Journal накануне сообщила о конфиденциальных переговорах советника президента США Джейка Салливана с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине. По данным издания, переговоры велись последние несколько месяцев.

В Кремле эту информацию официально не подтвердили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уклончиво заявил, что на Западе многие публикации не вызывают доверия. «Нам нечего сказать об этой публикации. Много «уток» публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», -сказал представитель Кремля.

Москва, Мария Соколова

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