Стоматолог в Москве просверлила первокласснице десну и щеку

Стоматолог в одной из столичных поликлиник просверлила первокласснице не только зуб, но также десну и щеку. Эту информацию радиостанции «Говорит Москва» подтвердили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

«Департамент здравоохранения города Москвы незамедлительно начал внутреннюю проверку. Предварительно сообщаем, что, по информации поликлиники, при посещении дежурного врача-стоматолога ребёнок действительно получил травму десны, после чего врач оперативно обработал рану, а челюстно-лицевой хирург в детском стационаре осмотрел ребёнка и дал родителям необходимые рекомендации по лечению. Так как полученная травма была без глубоких повреждений мягких тканей, показаний для госпитализации не было», – заявили в депздраве.

Накануне СМИ со ссылкой на источник сообщали, что инцидент произошел в районе Щукино, и что от бормашины пострадали не только десна, но и щека. На следующий день школьнице вызвали скорую помощь. Отмечалось, что законные представители девочки обратились в правоохранительные органы.

Москва, Андрей Дорофеев

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