МИД России опроверг информацию о переговорах с США по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг информацию о переговорах с США по Украине. «Нет, мы не ведем с ними переговоров», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва не выдвигала никаких требований Киеву для начала переговоров. «С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю», – уточнил Руденко, слова которого цитирует РИА «Новости».

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», – пояснил Руденко.

Напомним, накануне американская газета The Wall Street Journal накануне сообщила о конфиденциальных переговорах советника президента США Джейка Салливана с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине. По данным издания, переговоры велись последние несколько месяцев.

В Кремле эту информацию официально не подтвердили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне уклончиво заявил, что на Западе многие публикации не вызывают доверия. «Нам нечего сказать об этой публикации. Много «уток» публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», – сказал представитель Кремля.

В Госдепе также не подтвердили информацию о переговорах с Москвой по Украине.

Москва, Светлана Антонова

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