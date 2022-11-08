Масляков снова будет вести игры КВН

Александр Масляков после многомесячного перерыва вновь будет вести игры КВН. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Как предполагается, Масляков станет ведущим второго четвертьфинала 12 ноября, эфир которого намечен на 21:35 на Первом канале. Эту информацию подтвердил ТАСС телеведущий Александр Масляков – младший. «Александр Васильевич будет вести игру уже в эту субботу», – сказал он.

В начале февраля Масляков в соцсетях сообщал, что заболел коронавирусом, из-за чего не сможет присутствовать на первых играх нового сезона. Несколько выпусков провели Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев и другие шоумены.

Москва, Андрей Дорофеев

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