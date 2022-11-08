Аналитики допустили 30-процентное падение цен на московское жилье

Московский рынок недвижимости переживает падение спроса и снижение цен примерно по такому же сценарию, как в 2015-2017 годах. При этом сейчас ситуация сейчас много хуже, чем восемь лет назад, поэтому и стоимость метра может снизиться не на 10-20%, как тогда, а на все 30%, вернувшись к уровням начала 2020 года, считают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Эксперты отмечают, что в июне такой прогноз выглядел пессимистичным, однако теперь его вполне можно назвать базовым. По данным аналитического центра, за последние полгода цены предложения на вторичном рынке Москвы снизились на 5,9%. В Новой Москве и Подмосковье, где стоимость метра ближе к народу, квартиры подешевели на 3,7% и 2,3% соответственно. «Вроде бы падение небольшое, но цены реальных сделок просели значительно сильнее – по оценкам брокеров, размер скидок на «вторичке» составляет 10-20%», – говорится в публикации.

В отличие от вторичного рынка, где цены падают с мая, первичный рынок долго сопротивлялся «медвежьему» тренду с помощью субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками и сокращения площади квартир. Однако на фоне мобилизации, обвалившей спрос, и сворачивания банками ипотечных программ со сверхнизкими ставками из-за негативного отношения к ним со стороны ЦБ, стоимость метра на первичном рынке также пошла вниз, а скидки достигли рекордных 30%.

По оценке экспертов, предпосылок для разворота цен пока нет и не предвидится. И на первичном, и на вторичном рынках спрос все больше отстает от прошлогоднего уровня.

Как отмечают аналитики, в 2015-2017 годах на фоне кризиса, разразившегося из-за «крымских» санкций и падения цен на нефть, стоимость квадратного метра снизилась на 10-20% (в зависимости от сегмента). «Но сейчас и западные санкции, и проблемы, с которыми столкнулась российская экономика, намного серьёзнее, чем восемь лет назад. И это при том, что от последствий предыдущего кризиса мы так и не успели оправиться: по итогам 2021 г. реальные доходы россиян были на 6,1% ниже, чем в 2013 году», – пояснили в аналитическом центре.

Пи этом в 2015 году на рынке недвижимости не было пузыря – в 2011-2013 годах стоимость квартир почти не росла. В 2020-2021 годах в условиях стагнации экономики цены на жилье в Москве подскочили на 50-70%, а на некоторые объекты – до 100%. Поэтому и глубина падения цен теперь может быть значительно больше, чем восемь лет назад, уточнили эксперты.

Москва, Светлана Антонова

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