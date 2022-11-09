Пассажир из Узбекистана попался в аэропорту Домодедово на контрабанде 100 тыс долларов

В аэропорту Домодедово был задержан пассажир из Узбекистана, пытавшийся незаконно ввезти 100 тысяч долларов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Пассажир заявил инспекторам таможни, что перевозит 4 800 долларов США и предъявил для таможенного контроля 4 800 долларов США и 157 тысяч узбекских сумов. Однако в ходе дальнейшего досмотра таможенники обнаружили 100 тысяч долларов США, упакованные в свертки бумаги и спрятанные в багаж», – говорится в сообщении ведомства.

Общий размер незаконно перемещенных денежных средств составил 104 814 долларов в эквиваленте. Также у пассажира отсутствовали документы, подтверждающие происхождение наличности, которые необходимо предъявить при перемещении через таможенную границу ЕАЭС сумм свыше 100 тысяч долларов, отметили таможенники.

«Таким образом, в действиях указанного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Мужчине грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»