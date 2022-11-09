Украшения почти на 3 млн рублей пытался пронести через Шереметьевскую таможню пассажир из Стамбула

Незадекларированные ювелирные украшения на 2,8 млн рублей обнаружили таможенники в багаже пассажира, прибывшего в «Шереметьево» из Турции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В аэропорту «Шереметьево» сотрудники таможни задержали следовавшего авиарейсом Стамбул – Москва 44-летнего гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно провезти незадекларированные ювелирные изделия. Пассажир проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате досмотра его багажа инспектор обнаружил подвеску и браслет Tiffany&Co в фирменных упаковках», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина пояснил, что украшения везет для личного пользования и их стоимость около 3 млн рублей. При этом пассажир заявил, что таможенных правил он не знает.

Экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота и платины со вставками из бриллиантов. Стоимость товаров составила почти 2,8 млн рублей.

В пресс-службе таможни добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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