Украинские санкции для Ольги Миримской: месть Киева за помощь беженцам?

В начале ноября стало известно о том, что Украина ввела персональные санкции против Ольги Миримской. Причиной для такого решения может стать гуманитарная программа, которую с первых дней СВО в зоне боевых действий реализуют сотрудники основанной бизнесвумен компании «Русский Продукт».

Важная деталь заключается в том, что Ольга Миримская с 17 декабря прошлого года находится в московском СИЗО в результате резонансной истории, связанной с борьбой за спасение похищенной у нее и вывезенной за рубеж дочери. По версии обвинения, она якобы дала взятку в виде двух подержанных автомобилей следователю, который вел это уголовное дело.

В поддержку Миримской неоднократно высказывались депутаты Госдумы и Совета Федерации, журналисты и общественные деятели. А с какого-то момента она стала популярной фигурой и у патриотически ориентированной аудитории, включая авторитетных военкоров. Дело в том, что с начала спецоперации основанная Миримской компания «Русский продукт» реализует гуманитарную программу помощи пострадавшим в ходе боевых действий. Группу волонтеров Русского продукта возглавляет дочь Миримской Наталия Голубович, а сама Ольга Михайловна выступает в качестве генератора идей и идеолога процесса.

Фото Анны Поповой

Эта деятельность волонтерами не рекламируется и подробности такой работы стали известны благодаря случаю. Наталия Голубович привезла в Москву пятерых щенков, которых ей передали на прифронтовом блок-посте. Попытки пристроить щенков стали достоянием желтой прессы, активно заинтересовавшейся тем, что же делала «дочь миллионеров» на Донбассе.

При этом в волонтерской среде Миримская, ее дочь Наталия и «Русский Продукт» хорошо известны. Объемы переданного продовольствия и медикаментов исчисляются десятками тонн, а активное участие в приеме беженцев или в доставке помощи в прифронтовые населенные пункты они принимают с конца февраля.

Фото Анны Поповой

Наблюдатели приводят пример того, как помощь от Ольги Миримской сыграла исключительно важную роль в начале октября во время отступления союзных войск из Красного Лимана. Вместе с отходящими военнослужащими город покинули сотни беженцев, которых в первые дни нужно было разместить и накормить. Руководители местного волонтерского штаба подчеркивают, что ситуацию тогда буквально спасли прибывшие незадолго до этого на один из волонтерских складов очередные пять тонн продовольствия от «Русского Продукта».

Интересно, что в качестве официальной причины применения к Миримской украинских санкций прямо указывается деятельность «Русского Продукта», что с учетом активной гуманитарной работы предприятия и ее сотрудников-волонтеров выглядит вполне красноречиво.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»