Подмосковные врачи спасли пациента с редкой гангреной

Мытищинские врачи спасли 41-летнего пациента с редкой гангреной в паховой области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В отделение гнойной хирургии Мытищинской больницы мужчина поступил в тяжелом состоянии. В ходе осмотра специалисты диагностировали гангрену Фурнье, летальный исход при которой составляет около 90%.

«Это редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание, которое приводит к поражению мошонки и отмиранию тканей половых органов. Причиной стали инфекции мочеполовой системы и сахарный диабет первого типа, о котором пациент не знал. Во время диагностики уровень глюкозы в 10 раз превышал норму», – говорится в сообщении.

«Опасность заключалась в том, что инфекция распространилась на переднюю брюшную стенку и правую поясничную область, что привело к развитию сепсиса. Мужчина сразу был помещен в реанимацию, где ему тщательно подбиралась антибактериальная и дезитоксионная терапии, также выполнили переливание крови. Работала целая команда медиков: гнойные хирурги, урологи, анестезиологи. В день поступления мужчине были проведены поэтапные некрэктомии – удаление нежизнеспособных тканей. После очищения ран, выполнена пластика обширных дефектов. Если бы мужчина обратился позже, то шансы на спасение были бы сведены к нулю», – рассказала врач Мария Елисеева.

Состояние пациента удалось стабилизировать. Сейчас мужчина продолжает находиться под наблюдением специалистов в стационаре, а на следующей неделе будет выписан на амбулаторное лечение.

«Это второй подобный случай за месяц, хотя диагноз достаточно редкий. Дело в том, что оба мужчины не обращались за помощью к специалистам, поэтому сейчас им предстоит долгое и серьезное лечение, однако теперь их жизням больше ничего не угрожает. Мы проводим лечение пациентов с синдромом диабетической стопы, гангренами, трофическими язвами, осложненными ранами. За шесть месяцев нам удалось спасти больше 650 человек», – отметила Елисеева.

Москва, Андрей Дорофеев

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