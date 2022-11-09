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Среда, 9 ноября 2022, 18:13 мск

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Столичного мундепа Елену Филину заочно арестовали по делу о дискредитации Вооруженных сил

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал муниципального депутата Елену Филину, обвиняемую в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Кунцевского районного суда г. Москвы от 9 ноября 2022 года в отношении Филиной Елены Евгеньевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с установлением срока ее содержания под стражей на 2 месяца с момента передачи последней правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ с момента задержания Филиной Е. Е. на территории РФ. Филина объявлена в международный розыск», – сказала собеседница агентства.

Филина является депутатом муниципального округа «Проспект Вернадского». Она была избрана от «Яблока», но позже вышла из партии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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