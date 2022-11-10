Стрелка из московского МФЦ предлагают отправить на принудительное лечение

Мужчину, устроившего год назад стрельбу в столичном МФЦ и убившего двух человек, предлагают направить на принудительное лечение. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, днём 7 декабря 2021 года мужчина зашёл в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных ранений два человека погибли на месте, четверо пострадавших, среди которых 10-летний ребёнок, были госпитализированы в столичные больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что в ходе расследования уголовного дела была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой 46-летний мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении.

«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», – заявили в Следкомитете.

В связи с этим уголовное дело направлено для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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