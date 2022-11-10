«Тратим деньги, а результат – ноль»: лидер движения предпринимателей назвал бессмысленной систему контроля и надзора в России

Система контроля и надзора в России неэффективна и должна быть ликвидирована. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов продолжается, несмотря на призыв главы государства дать свободу бизнесу.

«Давление правоохранительных органов на бизнес продолжается, снижения нет. Вот удивительная вещь – мошенники абсолютно безнаказанно обманывают граждан, на сайте Центробанка более 7 тысяч пирамид, и всего несколько уголовных дел и ни одной посадки. А предпринимателей – постоянно... Вот я бы поменял сейчас вектор – что бы мошенники сели в тюрьму, а предприниматели спокойно и свободно работали. Ведь сказал президент – дайте свободу бизнесу. Где она, эта свобода? Мы ее не видим», – заявил Ковалев.

Ковалев также обратил внимание, что нарушения прав предпринимателей и рейдерские захваты «проходят под эгидой уголовных дел». «Проверка под надуманным предлогом, возбуждение уголовного дела либо попытка и так далее. И чтобы в нашей стране отбиться от этого, нужна серьезная стойкость. Корпоративные споры, когда вы поставили товар, а вам не хотят платить, то опять же – правоохранительные органы, уголовное дело и так далее. Таких случаев и раньше было много, и до сих пор они еще есть. Или спор двух учредителей – у одного есть связи в правоохранительных органах и уголовное дело возникает, у другого – нет, и он становится жертвой», – пояснил он.

В то же время лидер движения предпринимателей отметил, что поток жалоб бизнесменов не останавливается – притом, что уполномоченный по правам предпринимателей до сих пор не переназначен «непонятно почему».

«Надеюсь, что тот, кто придет на смену Борису Титову, будет на порядок жестче защищать права предпринимателей. Те, кто давит на бизнес – увольнение, уголовные дела, посадки. Сказал президент – свобода бизнеса, а слова президента, его поручения должны неукоснительно выполняться. Нарушил слова президента – сразу в тюрьму. И уверяю, когда с десяток попадет в тюрьму, и они поймут, что это политическая воля, все – мгновенно исчезнет это давление», – считает лидер движения предпринимателей.

По его оценке, нынешняя контрольно-надзорная система в России крайне не эффективна. «Вся система контроля и надзора должна быть ликвидирована. Она показывает свою неэффективность, высокую цену, многолюдность. Вот мы смотрим, в Костроме «Полигон», совсем недавно – торговый центр «Зимняя вишня», пораньше – «Хромая лошадь»… То есть, вроде система контроля-надзора есть, а пожары происходят. Ее нужно всю заменить современной системой страхования рисков, оставив, безусловно, контроль за узким кругом вещей, например, детское питание, атомные электростанции. Все остальное – эта система просто бессмысленна: мы тратим деньги, а результат – ноль», – подчеркнул Ковалев.

По данным платформы «ЗаБизнес.РФ», за год давление на предпринимателей увеличилось на 22%. Предпринимали направили 1170 обращений. По информации «Опоры России», 80% жалоб поступили в адрес МВД по статьям УК РФ, связанным с мошенничеством.

Москва, Мария Соколова

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