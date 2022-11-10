Названы самые курящие регионы России

Жители Магаданской и Нижегородской областей купили в третьем квартале 2022 года больше всего пачек сигарет в расчете на одного человека. Как сообщило РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Согластно этим данным, больше всего пачек сигарет в третьем квартале 2022 года купили жители Магаданской и Нижегородской областей. В частности, на одного взрослого жителя Магаданской области ежемесячно продавали в среднем 12,4 пачки сигарет. На втором месте по числу проданных на одного взрослого жителя сигарет Нижегородская область, где продавали 12,1 пачки. На третьем месте – Камчатский край с показателем 11,4 пачки в месяц, на четвертом – Сахалинская область с 10,2 пачки на одного взрослого. Пятое место заняла республика Коми, где продавали в среднем 9 пачек в месяц на одного взрослого жителя.

В топ-10 регионов, жители которых больше всех покупали табачную продукцию, вошли также Карелия (8,9 пачки), ЯНАО (8,8), Санкт-Петербург (8,4), Мурманская область и Якутия (8,2 и 7,8 соответственно).

По итогам первого полугодия по количеству купленных сигарет в пересчете на число жителей региона лидировали Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Москва, Андрей Дорофеев

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