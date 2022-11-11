Мужчина пытался вывезти через Шереметьево более 75 тысяч долларов

Более 75 тысяч чолларов обранужили таможенники у российского гражданина, вылетавшего из Шереметьево в Стамбул. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«56-летний мужчина был остановлен таможенниками на «зеленом» коридоре. В ходе устного опроса он заявил, что имеет при себе наличные денежные средства в размере 10 тыс долларов США, однако во время таможенного досмотра инспектором были обнаружены 72 197 долларов США, а также 110 евро, 1000 гривен и 186 950 российских рублей», – говорится в сообщении ведомства.

По окончании таможенного контроля мужчине возвратили под расписку наличные в размере 10 тыс долларов, что соответствует сумме, разрешенной для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного декларирования. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 65 342 доллара США, что по курсу ЦБ России – свыше 4 млн российских рублей.

В действиях мужчины, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда ниличных денежных средств в особо крупном размере).

Москва, Андрей Дорофеев

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