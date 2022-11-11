В двухкомнатной московской квартире были зарегистрированы 290 человек

Почти три сотни человек были зарегистрированы в двухкомнатной квартире, расположенной на ул. Маршала Новикова в столице. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы, проживать там эти люди не планировали и физически не могли.

«Установлено, что двухкомнатная квартира общей площадью 43,3 кв. м разделена на доли, при этом одна из них разделена еще на 320 микродолей, которые в период с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. на основании договоров дарения приобрели в собственность 286 граждан. Вместе с тем наличие у сособственников незначительных долей (0,31%) предоставило им право регистрировать в квартире иных лиц в неограниченном количестве, при отсутствии возможности предоставления указанным лицам в пользование изолированного жилого помещения, соразмерного их долям в праве собственности», – отметили в надзорном ведомстве.

В результате, в жилом помещении зарегистрированы, но не проживают 290 человек. Поскольку доли в квартире приобретались без намерения использовать их для проживания, это свидетельствует о мнимости сделок дарения, посчитали в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при получении выплат и фиктивной регистрации граждан по месту жительства.

Кроме того, хорошевский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договоров дарения микродолей недействительными, прекращении права собственности и снятии фиктивно зарегистрированных в квартире лиц с регистрационного учета.

Решением Хорошевского районного суда Москвы исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда, а также ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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