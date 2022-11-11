«На краю пропасти…» В немецком обществе накопилась усталость от конфликта с Россией

В немецком общество нарастает усталость от противостояния с Россией, несмотря на традиционно негативное восприятие слова «русский» и пропаганду западных СМИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, комментируя ситуацию в Германии, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что у простых немцев «нарастает усталость от конфликта, от экономических последствий».

«К сожалению, в немецком обществе нет той объективной картины, которая существует в России… Все, что с нашей стороны ни шло бы, считается пропагандой. Игнорируются обращения госпожи Меркель – одной из немногих, которая не боится отстаивать свою точку зрения, и что 16 лет ее правления не были подготовкой к войне, а все-таки был конструктивный диалог и сотрудничество, кооперация, направленная на процветание наших народов… Она (Меркель) говорит: не бойтесь внимательно слушать, что говорит президент, не бойтесь включать это все в то политическое пространство, дающее вам возможность для маневра. Немецкие граждане находятся под влиянием европейских СМИ», – подчеркнул Белов.

Оценивая нынешнюю ситуацию, основатель международного общества «Россия – Германия» Александр Урбан со своей стороны привел слова первого руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта. «Убери слово «русский», напиши «советский», потому что слово «русский» вызывает у немцев негативный оттенок. По моим знаниям, это негативное началось примерно 400 лет назад, и нагнетают его по разным причинам», – отметил он.

Почетный президент общества, сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева, также выступавшая на пресс-конференции, подчеркнула, что главное в нынешней ситуации – «чтобы мы не оказались на краю гибели мировой цивилизации».

«Александр Александрович (Зиновьев) в своей последней книге «Фактор понимания»… книга заканчивается страшными словами: человечество погибнет от своей глупости. Причем, имеется в виду глупость небанального характера – то, что происходит сегодня. Это страшная глупость. Мы стоим действительно на краю той самой пропасти», – отметила Зиновьева.

Москва, Мария Соколова

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