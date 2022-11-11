Евросоюз входит в рецессию

Страны Евросоюза входят в рецессию. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Экономика ЕС и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, мы входим в техническую рецессию», – цитирует ТАСС его слова.

При этом Джентилони отметил, что в первом полугодии 2022 года страны ЕС переживали «интенсивный рост после пандемии». Поэтому Еврокомиссия рассчитывает, что экономический рост в ЕС по итогам текущего года составит 3,3%, а в зоне евро – 3,2%. В целом ЕК сократила прогноз роста ВВП в Евросоюзе и зоне евро в 2023 году до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе.

Сильнее других стран ЕС пострадала Германия. Ее прогноз роста ее экономики в 2022 году составляет 1,6%, в 2023 году ожидается спад (0,6%). Фактически первая экономика Евросоюза демонстрирует худшие показатели среди стран сообщества.

Уровень инфляции ожидается рекордным. ЕК повысила прогноз по 20 государствам зоны евро на 2022 год до рекордных 8,5%, на 2023 год – до 6,1%. Весной Еврокомиссия прогнозировала инфляцию в 2022 году на уровне 6,1%, в 2023 году – 2,7%. В 27 странах ЕС инфляция в 2022 году составит 9,3%.

Безработица в зоне евро составит в 2022 году 6,8%, в 2023 году – 7,2%. ЕК оценивает данные показатели как рекордно низкие.

Брюссель, Андрей Дорофеев

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