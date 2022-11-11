В выходные столичный регион потреплет ураганный ветер, а потом ударят морозы

Сильный ветер ожидается в московском регионе в предстоящие выходные, а к вечеру воскресенья температура воздуха начнет резко падать. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В субботу, 12 ноября, в регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью температура в Москве 7-9°, по области 4-9°, ветер юго-западный и западный, 8-13 м/с. Днем температура в Москве 9-11°, по области 8-13°, ветер западной четверти 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.

13 ноября ожидается такой же сильный ветер и небольшой дождь (ночью местами). Температура в течение суток Москве 6-8°, к вечеру понижение температуры до 2°, по области 4-9°, но к вечеру похолодает до 1°.

В последующие дни в столице и Подмосковье ожидается отрицательная или околонулевая температура воздуха, а также снег, мокрый снег, местами гололедица. Ветер постепенно начнет слабеть.

Москва, Андрей Дорофеев

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