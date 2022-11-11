Глобальная война на выживание: перспективы для России

Конфликт на Украине является лишь эпизодом широкого переформатирования мирового геоэкономического пространства, в которое Запад и Россия вступили с серьезными просчетами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Евстафьев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, кризисная поствыборная ситуация в США может стать позитивной для Москвы при условии серьезных военных достижений на поле боя против киевского режимома.

«Мы вступили в гонку, в длинную войну за выживание на основании социально-экономической устойчивости, за сохранение связанности государства и социальных систем этого государства. Но мы вступили в общем и с той, и с другой стороны с очень серьезными просчетами. Нам нужен абсолютно новый анализ этих вопросов, связанных с социальной устойчивостью. Кто его раньше сможет сделать, тот получит некоторую фору», – отметил политолог.

По его оценке, глобальное противостояние идет не только на Украине, но и в других регионах, в том числе в Африке. «Самое главное вытеснение, которое сейчас происходит в глобальном масштабе, – это вытеснение Франции из Африки. Но мы же понимаем, что Франция – это была просто военно-политическая крыша западных транснациональных компаний, которые за крайним редким исключением это американские компании. Это пространственная война. Есть война и конфликт на Украине – и то, и другое это эпизод очень широкого геоэкономического противостояния. То, что происходит в мире, – это не про разбомбить, там, подстанцию какую-то и так далее. Это про переформатирование геоэкономического пространства», – пояснил Евстафьев.

В этой связи политолог напомнил слова Ленина, что «ни одно враждебное правительство не упадет, если его не подтолкнуть». «Америкоцентричный мир – это система намного больше, чем США... Есть вынесенные за пределы национальной территории США системы, которые более устойчивы, чем национальное правительство США. Эта система паразитическая. Она наносит катастрофический вред мировой экономике, но она будет существовать, пока ее не подтолкнут к падению», – полагает он.

При этом, как считает Евстафьев, США вступают в период институционального кризиса, что показали прошедшие выборы в американский Конгресс в условиях «исчерпанности возможностей двухпартийной системы», когда «Америка расколота примерно пополам».

«Это абсолютно четкая демонстрация того, что Америка вступает в полосу институционального кризиса… Нам (России) сегодняшний расклад очень выгоден, потому что нам не нужно, чтобы Америка стала «great again» (снова великой). Нам нужен в Америке полноценный, хороший, глубинный социально-экономический кризис, который переходит в социально-политическую фазу. Нам надо, чтобы Америка играла минимальную, сокращающуюся роль в европейских и вообще в мировых делах… Нам это выгодно», – отметил он.

Как считает политолог, оценивать результаты выборов в Конгресс нет смысла, так как нынешняя избирательная кампания является лишь прелюдией президентской гонги через два года. «Главная цель элиты, которая поддерживает республиканцев, это не 2022-й, а 2024 год. На сегодняшний момент они просто формируют фундамент, чтобы вынести под фанфары проевропейскую атлантическую элиту. Добились они успеха? Добились… Опять же – нынешний Конгресс актуален до января будущего года. И сейчас там будет ситуация взбесившегося принтера – будут приниматься законы, выделяться деньги и так далее», – уточнил Евстафьев.

«Республиканцы будут, прежде всего, делать то, о чем они говорили еще в середине 22-го года. Они будут проводить ревизию тех обязательств, отношений, поставок, которые уже сделаны США на Украину и в страны, которые граничат с Украиной. Они будут говорить, что хотят понять, что на себя взяла Америка. В действительности они будут тупо набирать компромат, который будет предъявлен в ходе предвыборной кампании 24-го года», – добавил эксперт.

При этом Евстафьев подчеркнул, что «в любом случае, Америка входит в полосу принятия непопулярных решений по конфликту на Украине». «Еще три месяца назад темп поставок снарядов калибра 155 мм был от 100 до 70 тысяч в месяц. Последний пакет помощи предусматривает 21 тысячу. Это колоссальное снижение. Просто они уже поставили миллион снарядов. А в год они поставили сейчас задачу выйти на 250 тысяч производства. Они, так или иначе, должны либо принять решение о сокращении помощи украинскому режиму, и после этого он там недолго просуществует в сегодняшнем виде – просто нечем будет снабжать группировку ВСУ, либо принимать решение о том, чтобы углубить, в чем-то даже расширить свое участие в этом конфликте», – пояснил он.

В этой связи политолог считает, что к счастью всего человечества «американская геронтократия помнит Вьетнам, чего не знает поколение Блинкена, Салливана и так далее». «Над господином Байденом опыт Вьетнама, когда пошагово Америка втягивалась в этот конфликт и потом обнаружила группировку, которая фактически была сравнима с численностью боеспособных частей южновьетнамской армии, просто воюющую против партизан северного Вьетнама и ВВС вьетнамской народной республики. Они все это помнят», – подчеркнул он.

«В этом смысле нынешний состав Конгресса и нынешний эффект выборов может при определенных обстоятельствах склонить чашу весов в ту или другую сторону. Но есть нюанс – это все равно будет только в 23-м году и только при условии серьезных военных достижений со стороны вооруженных сил РФ на поле боя», – заключил Евстафьев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»