В Москве уверенно растет спрос на кремацию

В Москве кремируют уже более 75% тел умерших, и спрос на данную услугу стабильно растет. Об этом сообщил глава Ассоциации крематориев РФ Алексей Сулоев в эфире радио «Говорит Москва».

«Спрос на кремацию очень большой. Чтобы вы понимали, Москва сегодня – где-то 76% кремаций, Санкт-Петербург – 72%, в городах, где стоят крематории – от 50% и выше. Рост ежегодно порядка 5-7% мы сегодня наблюдаем. Я думаю, что порядка 90% кремаций будет в ближайшие лет семь. Стоимость кремации это не увеличит. Она, по определению, в два раза дешевле любых похорон», – пояснил Сулоев.

Ранее сообщалось, что крематорий в Воронеже приостановил работу из-за нехватки комплектующих для чешской печи вследствие санкций. Однако, как заявили журналистам представители ряда других крематориев, это нетипичная проблема, поскольку большинство запчастей уже давно производится в России.

Москва, Андрей Дорофеев

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