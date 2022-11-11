Эксперт раскрыл «лукавость» американской помощи киевскому режиму

Для России победа республиканцев в нижней палате Конгресса США очень выгодна – финансирование Украины Вашингтоном может сократиться до минимума, а действующий президент страны Джо Байден рискует оказаться в центре коррупционных скандалов. Как пояснил профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, «огромные деньги», которые США якобы выделяют Украине, являются «лукавыми». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я юрист. Поэтому, когда принимается какое-то американское законодательство, я его читаю. Лукавые цифры. По статьям разобрал майский закон о $40 млрд, которые якобы США выделяют на Украину. В лучшем случае, на Украину там пойдет порядка 10%. А дальше, 3,9 млрд – поддержка вооруженных сил США в Европе. Кстати, и сам закон называется – Украине и другим странам, затронутым конфликтом. 6 млрд – тренировка ВСУ американскими специалистами, деньги идут американским специалистам. 9 млрд – восполнение запасов вооружений США. То есть, «железки» сейчас поставили, которые были в запасах у Пентагона, а сейчас нужно их восполнять. А восполнять будет, понятно, ВПК США», – пояснил Домрин.

Эксперт также обратил внимание, что $5 млрд по майскому закону США выделяется на мировую продовольственную безопасность. «Это вообще не понятно о чем. Очевидно совершенно, что это не деньги Киеву. 2 млрд – поддержка союзников по НАТО, плюс – модернизация Пентагона. А дальше начинаются мои любимые расходы. 110 млн – усиление безопасности посольств США на Украине и в соседних странах. 364 млн – исследование военной ситуации на Украине – очевидно, что будут исследовать какие-нибудь американские специалисты», – отметил он.

«И самая любимая статья: 400 млн, огромная цифра, – документирование военных преступлений РФ на Украине. Уже выделены, их нужно освоить на очередную Бучу… 12% всех этих расходов так называемые административные расходы, огромные расходы. Все размазано до 2031 года – деньги выделены. Поскольку это выделено до 31-го года, всегда США эти деньги могут и остановить», – подчеркнул Домрин.

По его мнению, обновленный Конгресс США может «много крови попортить президенту Байдену и его семье». «Республиканцы сейчас могут благодаря своему большинству в палате представителей эту тему «распилов» и «откатов» семейки Байдена раскрутить», – полагает эксперт.

«Поэтому все неоднозначно, все интересно. То, что сейчас республиканцы получают большинство в палате представителей, учет и контроль сейчас республиканцы будут делать. Для России победа республиканцев в нижней палате – это плюс», – заключил Домрин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»