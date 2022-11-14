Похолодание и снег: в московский регион идет зима

Москву и Подмосковье в течение недели ждет дальнейшее похолодание и формирование снежного покрова. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры окажутся на 3° ниже климатической нормы, а в ночное время возможны заморозки до -10 градусов.

«Температура в течение недели продолжит плавно понижаться. В ближайшие дни пройдет еще один циклон с Ботнического залива, хотя он будет небольшим, он принесет снег. (…) С четверга влияние на погоду столичного региона будет оказывать черноморский циклон. На его северной периферии будет отмечаться снег, усиление ветра, местами метель, похолодание продолжится. Сформируется снежный покров. На дорогах и тротуарах будет скользко», – говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник, 15 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. В Москве -5...-3°, по области -6...-1°. Днем небольшой снег, по области местами умеренный при температуре в столице -2...0°, в Подмосковье -4...1°. Местами возможна гололедица.

В среду, 16 ноября, также облачно с прояснениями. Ночью снег, в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем небольшой снег. В столице -2...0°, в Подмосковье -4...1°. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.

В четверг, 17 ноября, вновь вероятен небольшой снег, днем – местами метель. Температура ночью в Москве -7...-5°, по области -9...-4°. Днем в Москве -5...-3°, по области -7...-2°. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

В пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, облачно, временами снег, ночью -10...-5°, днем -7…-2°.

Москва, Андрей Дорофеев

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