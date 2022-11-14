Представители Москвы и Вашингтона ведут «тайные» переговоры

Сегодня СМИ сообщили о встрече в Анкаре директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильямса Бернса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Турецкий телеканал TV100 сообщил о неожиданной встрече глав спецслужба РФ и США в Анкаре. «Белый дом сообщил, что директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс встретился с главой российской разведки в Анкаре. В заявлении говорилось, что они обсудили вопросы задержанных американцев и ядерной опасности», – уточнил канал.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источник ранее сообщила, что в столице Турции проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в Анкару прилетел директор СВР. Деталей переговоров источник не раскрыл.

Позже о встрече сообщила журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд, которая в свою очередь сослалась на представителя совета по нацбезопасности США. «Директор ЦРУ Билл Бернс сегодня встречается с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски», – цитирует РИА «Новости» сообщение журналистки в соцсетях.

По словам Бертранд, урегулирование конфликта на Украине на этих переговорах обсуждаться не будет.

Сегодня днем, комментируя информацию о переговорах, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

Анкара, Мария Соколова

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