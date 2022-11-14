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Понедельник, 14 ноября 2022, 18:53 мск

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Олигархам стоит задуматься: Татарский объяснил, почему народ не осуждает «казнь» перебежчика

Фото: glavcom.ua

Военный писатель и ополченец батальона «Восток» Владлен Татарский прокомментировал нашумевшее видео, появившееся в Сети в эти выходные.

Речь идет о ролике, в котором якобы происходит казнь бывшего заключенного и бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Мужчина рассказал перед камерой, что отправился на фронт добровольцем в составе отрядов «вагнеровцев» с целью перейти на сторону ВСУ.

Появление этого видео и реакцию российской общественности на него оценил Владлен Татарский. Он считает, что русский народ крайне чувствителен к предательству, поэтому люди не увидели в ролике ничего из ряда вон выходящего.

Новый День: Олигархам стоит задуматься: Татарский объяснил, почему народ не осуждает казнь перебежчика

«Народ не видит ничего плохого в видео с кувалдой, поскольку наказан предатель. Люди хотят видеть проявление справедливости. Предатели – угроза для народа, и людям важно знать, что им не удастся спрятаться, их не выкупит какой-нибудь олигарх. Да и самим олигархам стоит задуматься кому они помогают», – написал он своем Telegram-канале.

Герой ролика Нужин рассказал, что спланировал переход на сторону противника. Еще отбывая наказание в одной из рязанских колоний, он рассчитывал записаться в ЧВК, чтобы бежать на территорию Украины, и, как он сам сказал в опубликованном видео, чтобы воевать против русских.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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