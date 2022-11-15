Все выдают: жена добровольца из бывших заключенных рассказала о снабжении в ЧВК «Вагнер»

Издание «Москва онлайн» опубликовало интервью жены бывшего заключенного, который добровольцем отправился на фронт в составе отрядов ЧВК «Вагнер».

Женщина рассказала, как переживала, когда муж сообщил, что отправится в зону проведения спецоперации. Также она поделилась советами с теми, кто сейчас находится в подобной ситуации.

По мнению Елены, жены заключенного, лучше подписать контракт с ЧВК, чем быть в регулярной армии, в том числе и из-за уровня обеспечения у «вагнеровцев».

«Рада, что мой муж в ЧВК, потому что их полностью обеспечивают. Сказали взять с собой только зубную щетку и полотенце. Все остальное им выдают. Знаю истории, когда мобилизованные тратили кучу денег на обмундирование», – рассказала она журналистам.

Она подчеркнула, что муж записался в добровольцы, поскольку хочет вернуться домой через шесть месяцев свободным человеком, и чтобы сын считал его героем и гордился.

Ранее СМИ сообщали, что ЧВК «Вагнер» набирает добровольцев для участия в спецоперации. Представители «вагнеровцев» посещают исправительные учреждения на территории России и предлагают заключенным подписать контракт на полгода. Прошедшие отбор добровольцы проходят подготовку и отправляются на фронт в составе штурмовых подразделений. Им ежемесячно выплачивается жалование, а после полугода на передовой они получают помилование и могут вернуться домой или же перезаключить контракт.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»