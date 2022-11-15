Египет депортировал россиянина, обвиняемого в «отмывании» более 500 млн рублей

Египет депортировал в Россию участника группы, занимавшейся незаконным выводом за границу и «отмыванием» денег. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из Арабской Республики Египет в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Сергей Середкин. Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, фигурант и его сообщники оказывали содействие физическим и юридическим лицам в оформлении документов для уклонения от уплаты налогов и сборов. Они изготавливали платежные распоряжения и договоры купли-продажи векселей, при этом вносили в них заведомо ложные сведения. Это позволило незаконно обналичить более 500 млн рублей», – отметила Волк.

По ее данным, мужчина скрылся от следствия и в 2018 году на основании запроса УМВД России по Владимирской области был объявлен в международный розыск. В ноябре текущего года его задержали правоохранители Египта. Сегодня в Каире Середкин передан представителям РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»