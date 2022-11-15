Медведь из ЛНР за время адаптации в Московском зоопарке солидно прибавил в весе

Медведь Гром, доставленный чуть меньше месяца назад в Московский зоопарк из Луганской Народной Республики, за время адаптации набрал около 30 килограммов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного зоопарка.

«Все это время хищник находился под наблюдением ветеринарных врачей, отходил от стресса и привыкал к тишине и спокойной обстановке. Зоологи отмечают хорошее состояние Грома и его отменный аппетит. В своем вольере медведь чувствует себя хозяином, ему регулярно стелят хвойный лапник, на который раскладывают мясо и рыбу. Косолапый прилично поправился: по прибытии в Центр воспроизводства редких видов животных он весил приблизительно 250 кг, а сегодня – уже около 280 кг», – говорится в сообщении.

В зоопарке напомнили, что операция по спасению медведя из прифронтового города Кременная проходила в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ. Помощь с транспортировкой животного оказали активисты ОНФ вместе с зоологами из Луганска и Ростова-на-Дону. Необходимые ветеринарные процедуры на месте проводил ветврач Южного парка птиц «Малинки» Кай Куклин.

Специалисты положили медведя в сон, погрузили на специальные носилки и в транспортную клетку. Благодаря слаженным действиям участников спасательной операции Гром благополучно добрался до Центра воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском.

Москва, Андрей Дорофеев

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