Призывникам придется доказывать наличие убеждений, не позволяющих служить в армии

Гражданин России, желающий проходить альтернативную гражданскую службу, должен доказать невозможность нести военную службу в связи с убеждениями. Такое решение принял Третий кассационный суд общей юрисдикции, передает «Интерфакс».

Ранее истец обратился в районный военкомат с заявлением о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. При этом он указал, что имеет убеждения, противоречащие несению военной службы. Призывная комиссия отказала в удовлетворении заявления в связи с пропуском сроков и порядка его подачи.

После этого последовало обращение в суд, в котором истец просил признать незаконным решение призывной комиссии о призыве на военную службу. По информации кассационного суда, суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционная инстанция признала это решение законным.

Суды установили, что порядок подачи заявления не соответствовал требованиям закона «Об альтернативной гражданской службе».

«Пунктом 1 статьи 11 названного закона установлены сроки подачи заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Также предусмотрено, что граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию», – приводит пресс-служба кассационного суда доводы нижестоящих инстанций.

Истец в свою очередь попытался отменить вынесенные судебные акты в кассационном суде.

Судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции пришла к заключению, что для реализации права гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой заявления о противоречии военной службы убеждениям не достаточно.

«Гражданин должен обосновать утверждение, побудившее его ходатайствовать о замене службы по призыву альтернативной гражданской службой, привести факты, которые свидетельствовали о прочно сформировавшихся убеждениях, а также представить доказательства своих доводов», – указал суд.

Истец таких сведений не предоставил, при постановке на воинский учет о своих убеждениях военкомат не информировал. В связи с этим жалоба истца была оставлена без удовлетворения, а решения нижестоящих судов – без изменения.

В ст.59 п.3 Конституции РФ говорится, что «гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».

Москва, Андрей Дорофеев

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